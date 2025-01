POL-D: Folgemeldung - Tödlicher Verkehrsunfall am Verteiler Nordfriedhof - Weiterer Fahrzeuginsasse verstorben

Düsseldorf (ots) - Unfallzeit: Samstag, 25. Januar 2025, 10:37 Uhr Bei einem schweren Verkehrsunfall heute Vormittag am Verteiler Nordfriedhof wurde der Fahrer des Unfallfahrzeugs so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Drei weitere Insassen erlitten zum Teil lebensgefährliche Verletzungen. ...

mehr