Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberkassel - Räuberischer Diebstahl in Café - Hochwertige Rolex entwendet - Täter flüchtig

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Donnerstag, 23. Januar 2025, 18:25 Uhr

Nach dem räuberischen Diebstahl einer Rolex gestern Abend in Oberkassel fahndet die Polizei nach dem Täter.

Um seine Rolex Armbanduhr zu verkaufen, die er zuvor in einem Onlineanzeigenportal angeboten hatte, traf sich ein Düsseldorfer gestern Abend mit einem mutmaßlichen Interessenten in einem Café an der Dominikanerstraße in Oberkassel.

Der Verkäufer legte die Uhr - im Wert eines niedrigen fünfstelligen Betrags - auf den Tisch, um sie dem Interessenten zu zeigen. Unvermittelt sprühte der Täter dem Düsseldorfer Pfefferspray ins Gesicht, entwendete die Uhr und flüchtete in Richtung Luegallee. Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Der Geschädigte konnte den Täter wie folgt beschreiben: Männlich, ca. 180 cm groß und zwischen 20 und 30 Jahren alt. Er hatte zur Tatzeit blonde längere zurückgegelte Haare, trug eine schwarze Brille, einen hellgrauen Kapuzenpullover, einen beigen Mantel sowie dunkle Jeans und hellgraue Sportschuhe. Er soll auf dem Handgelenk eine kleine Tätowierung haben.

Wer Hinweise auf den Täter geben kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 13 unter der Telefonnummer 0211 / 870 0.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell