Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Festnahme nach Raub - Beschuldigter in U-Haft

Nettetal-Lobberich (ots)

Gestern berichteten wir in unserer Meldung 990 über einen Raub an der Volksbank in Lobberich. Eine 88-jährige Frau aus Nettetal wurde dabei verletzt. Zeugen, die sich bei der Polizei gemeldet hatten, brachten die Ermittler schnell auf die Spur eines polizeibekannten 59-jährigen Mannes aus Nettetal. Am gestrigen Mittwoch durchsuchten die Ermittler die Wohnung des Mannes, trafen ihn dort an und fanden beweiserhebliche Gegenstände. Sie nahmen den 59-Jährigen daraufhin vorläufig fest. Heute wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld einem Gericht vorgeführt. Dieses ordnete die Untersuchungshaft an. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 2 suchen noch eine wichtige Zeugin: Unmittelbar nach der Tat fuhr eine Radfahrerin an der Volksbank an der Niedieckstraße vorbei und kam der Seniorin zu Hilfe. Die Frau möge sich bitte bei der Kripo melden. Ebenfalls konnte die schwarze Handtasche der 88-Jährigen trotz intensiver Suche noch nicht gefunden werden. Wenn Sie also eine schwarze Handtasche in der Lobbericher Innenstadt finden, informieren Sie die Polizei. Die Rufnummer ist die 02162/377-0. /wg (1002)

