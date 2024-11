POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Falsche "Glasfaser" Mitarbeiter bestehlen Seniorin

Tönisvorst-St.Tönis (ots) - Unbekannte hebelten am Mittwoch, den 13.11.2024 zwischen 13:50 h und 18:00 h die Eingangstüre eines Einfamilienhauses an der Straße Auf dem Haspelt auf und durchsuchten das gesamte Haus. Die oder der Täter stahlen neben einem Schmuckstück auch noch diverse persönliche Papiere. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 erbeten. / mikö (998) Rückfragen bitte an: ...

