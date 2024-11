Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei Wohnungseinbrüche im Kreis - Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen

Kreis Viersen (ots)

Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen im Zusammenhang mit Wohnungseinbrüchen. Der erste Einbruch ereignete sich zwischen Dienstag, dem 5. November, 12:30 Uhr, und Dienstag, dem 12. November, 10:45 Uhr. Ein Einfamilienhaus an der Dülkener Straße in Viersen wurde von mindestens einer unbekannten Person betreten. Dort wurden mehrere Räume durchsucht. Nach aktuellem Stand wurden eine Lampe und Dekorationsgegenstände gestohlen. Der zweite Einbruch fand am Dienstag zwischen 15:15 Uhr und 19:00 Uhr in der Oebeler Straße in Niederkrüchten-Overhetfeld statt. Auch hier verschaffte sich mindestens eine unbekannte Person über die Terrassentür Zutritt zum Einfamilienhaus und durchsuchte mehrere Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Wenn Sie Hinweise zu einem der Einbrüche haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (996)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell