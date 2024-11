POL-VIE: Einbruch in Garage

Brüggen (ots) - Am 12. November kam es gegen 16:30 Uhr in der Borner Straße in Brüggen zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer. Ein 61-jähriger Mann aus Schwalmtal wollte aus einer Grundstückseinfahrt auf die Borner Straße einfahren. Dabei kam es zur Kollision mit einem 79-jährigen Radfahrer aus Brüggen, der stadteinwärts auf dem Radweg unterwegs war. Der Brüggener wurde bei dem Unfall leicht ...

mehr