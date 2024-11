POL-VIE: 241112 Schwalmtal: Unfall beim Ausparken - Radfahrer wird leicht verletzt

Kempen (ots) - Am Montag gegen 07.40 Uhr war eine 17-jährige Schülerin aus Nettetal vom Kempener Bahnhof aus auf dem Weg in Richtung Berufskolleg. Als sie gemeinsam mit zwei Freundinnen einen Fußgängerüberweg auf der Straße 'An der Kleinbahn' überquerte, streifte sie ein Transporter mit dem Außenspiegel. Der Transporter fuhr in Richtung Otto-Schott-Straße und war nach Aussagen der Zeugen deutlich zu schnell ...

