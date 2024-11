Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Unfallflucht mit einer verletzten Fußgängerin

Kempen (ots)

Am Montag gegen 07.40 Uhr war eine 17-jährige Schülerin aus Nettetal vom Kempener Bahnhof aus auf dem Weg in Richtung Berufskolleg. Als sie gemeinsam mit zwei Freundinnen einen Fußgängerüberweg auf der Straße 'An der Kleinbahn' überquerte, streifte sie ein Transporter mit dem Außenspiegel. Der Transporter fuhr in Richtung Otto-Schott-Straße und war nach Aussagen der Zeugen deutlich zu schnell unterwegs. Die Schülerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt - ein Rettungswagen musste nicht gerufen werden. Der Transporter war weiß und hatte eine orangefarbene Aufschrift. Das Verkehrskommissariat ermittelt und sucht weitere Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachte haben und weitere Angabe zu dem flüchtigen Transporter machen können. Erreichbar ist das Verkehrskommissariat über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (898)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell