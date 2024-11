Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Anrath: Unbekannte stehlen Harley-Davidson

Willich-Anrath (ots)

In der Zeit zwischen dem 31. Oktober und dem 10. November stahlen Unbekannte auf der Gietherstraße in Anrath eine Harley-Davidson V-Rod. Das Motorrad mit dem Kennzeichen KK-L 174 stand in einer Hauseinfahrt und war mit einer schwarzen Haube bedeckt. Das Motorrad mit Baujahr 2003 ist aufwendig individuell gestaltet, unter anderem mit aufgesprühten goldfarbenen Totenköpfen Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat den Diebstahl beobachtet und kann Hinweise zu Tatverdächtigen oder zum Verbleib des Fahrzeuges geben? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 2 über die 02162/377-0. /wg (989

