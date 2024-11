Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Raub auf dem Parkplatz an der Volksbank -Ergänzung-

Nettetal-Lobberich (ots)

Die Beschreibung des Täters muss aufgrund weiterer Zeugenaussagen und weiterer Ermittlungsergebnisse berichtigt werden.

Wir berichteten in der Meldung 990 vom 12.11.2024 wie folgt: " Am Dienstag gegen 14 Uhr ist eine 88-jährige Nettetalerin auf dem Parkplatz der Volksbank an der Niedieckstraße überfallen und beraubt worden. Sie hatte Geld abgehoben und gerade die Bank verlassen, als sie von hinten angegriffen wurde. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: etwa 25 bis 30 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß. Er trug eine grüne/khakifarbene Hose und einen schwarzen Kapuzenpulli. Die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen. Er hatte eine schwarze Tasche bei sich. Nach dem Raub trug er dann auch die graue Umhängetasche seines Opfers bei sich."

Der Täter trug entgegen der ersten Beschreibung einen grünen Parka mit Kapuze und eine blaue Hose ähnlich einer Jogginghose. Die weitere Beschreibung: 25-30 Jahre alt, etwa 1,80 m groß wurde bestätigt. Die Bitte und die Fragen der Polizei bleiben bestehen. Wer kann Angaben zu dem Täter machen, der sich eventuell auch schon vor 14 Uhr im Bereich der Bank aufgehalten haben könnte? Wer hat die Flucht beobachtet oder kann sonst wie mit Hinweisen helfen? Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0 bei der Polizei. / mikö (992)

