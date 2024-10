Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Leicht verletzt

Gotha (Schwabhausen) (ots)

Auf der B247 in Richtung Ohrdruf ereignete sich am gestrigen Nachmittag ein Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Fahrer eines BMW sowie ein 21-jähriger Fahrer eines BMW befuhren in genannter Reihenfolge die Fahrbahn, als der 29-Jährige verkehrsbedingt an einer Ampelanlage halten musste. Dies bemerkte der 21 Jahre alte Mann offenbar zu spät und fuhr auf den BMW auf. Dadurch wurde die 8-jährige Mitfahrerin des 29-Jährigen leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug des 21-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 12.000 Euro. Es kam zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (jd)

