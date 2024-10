LPI-GTH: Kapelle beschmiert - Zeugen gesucht

Gotha (ots) - Am Freitagmittag gegen 12:30 Uhr fuhr ein 36jähriger Radfahrer in Gotha an der Kreuzung Seebergstraße / Fichtestraße unvermittelt bei Rot in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte hier mit einem Pkw Opel. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt. An dem Opel entstand ein Sachschaden von rund 2500 EUR. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde schnell klar, warum der Radfahrer eine derart ungehemmte Fahrweise an den Tag legte. Ein ...

