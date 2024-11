Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Vermisster starb an internistischem Notfall

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

Der 69-jährige Mann aus Niederkrüchten, der über mehrere Tage vermisst war und dann tot aufgefunden wurde, ist an einem internistischen Notfall verstorben. Das ist das Ergebnis einer gerichtsmedizinischen Untersuchung, die inzwischen stattgefunden hat. Der Mann war am vergangenen Donnerstag vermisst gemeldet worden, nachdem es seit dem Sonntag zuvor keinen Kontakt mehr zu ihm gegeben hatte. Im Rahmen einer Suchaktion war sein Leichnam am Samstagnachmittag im Elmpter Wald gefunden worden. /hei (995)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell