Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Falscher Klempner bestiehlt Seniorin

Willich (ots)

Am Dienstag, den 12.11.2024 gegen 12:30 Uhr wurde eine 85-jährige Seniorin Opfer eines Trickdiebstahls. Ein angeblicher Klempner kam vorbei und hatte die Wasserleitung überprüft. Er wies die Seniorin an, dass Wasser im Badezimmer einige Minuten laufen zu lassen. Der Tatverdächtige blieb in der Zeit einige Minuten allein, stahl Bargeld aus dem Portmonnaie der Seniorin und flüchtete. Deswegen unser grundsätzlicher Appell: Lassen Sie keine Handwerker, die sie nicht selbst bestellt haben, in Ihre Wohnung oder in Ihr Haus. Wenn sich Handwerker oder wie in diesem Fall angebliche Mitarbeiter ankündigen, rufen Sie bei der Firma oder bei der Kommune an und fragen Sie nach. In jedem Fall lassen Sie sich den Ausweis zeigen. Wenn Sie sich durch die Situation überfordert fühlen, holen Sie einen Nachbarn oder Verwandten zu Hilfe. Die Frau beschrieb den falschen Klempner als ca. 1,80m groß, ca 40-50 Jahre alt, dunkle, kurze Haare, dunkle Jeans, T-Shirt, spricht hochdeutsch. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach Hinweisen. Haben Sie im Bereich Willich eine verdächtige Person beobachtet? Hinweise bitte über die 02161/377-0 /js (997)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell