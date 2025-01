Polizei Düsseldorf

POL-D: Golzheim - Tödlicher Verkehrsunfall am Verteiler Nordfriedhof - Eine Person stirbt an der Unfallstelle - Mehrere Schwerverletzte - Rettungshubschrauber und Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Samstag, 25. Januar 2025, 10:37 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall heute Vormittag am Verteiler Nordfriedhof wurde der Fahrer des Unfallfahrzeugs so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Drei weitere Insassen erlitten zum Teil lebensgefährliche Verletzungen. Eine Fahrradfahrerin und ein Passant, der an der Bushaltestelle "Nordfriedhof" wartete, wurden ebenfalls schwer verletzt. Zwei Rettungshubschrauber landeten auf dem Nordfriedhof. Die Experten des Verkehrsunfallaufnahmeteams übernahmen die komplexe Unfallaufnahme.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 60-jähriger Niederländer mit seinem BMW auf dem Kennedydamm in Fahrtrichtung stadtauswärts. Er fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in den Verteiler Nordfriedhof ein, verlor dort aus bisher unklarer Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich mehrmals. Der BMW kam stark beschädigt an der Bushaltestelle "Nordfriedhof" zum Stehen. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Insgesamt war das Fahrzeug mit vier Niederländern besetzt. Die 53-jährige Beifahrerin, sowie ein weiterer 53-jähriger Insasse schweben in Lebensgefahr. Der vierte Insasse erlitt schwere Verletzungen. Alle verletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Eine 69-jährige Düsseldorferin, die auf ihrem Fahrrad unterwegs war, wurde durch das Fahrzeug touchiert und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ein 54-jähriger Düsseldorfer, der an der Bushaltestelle "Nordfriedhof" wartete, wurde durch umherfliegende Fahrzeugteile so stark verletzt, dass er ebenfalls mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Bei dem Unfall wurden u.a. Ampeln, Lichtmasten und Schutzplanken stark beschädigt. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz, die auf dem Nordfriedhof landeten. Die Experten des Verkehrsunfallaufnahmeteams übernahmen die komplexe Unfallaufnahme, die sich noch bis spät in den Abend hineinziehen wird. Mit weiterhin erheblichen Verkehrsstörungen ist zu rechnen.

