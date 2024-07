Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Was macht Man(n) mit Wurfsternen, Messern, einem Schlagstock, einer Garrotte, einer Druckluftwaffe ... ?

Görlitz, BAB4 (ots)

Weshalb ein polnischer Mann (48) seinen Chevrolet Camaro mit Waffen bzw. verbotenen Gegenstände mehr oder weniger vollgepackt hatte und damit nach Deutschland fahren wollte, bleibt immer noch unklar.

Der 48-Jährige war am Montagnachmittag in der Kontrollstelle auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße gestoppt, sein Pkw anschließend unter die Lupe genommen worden.

Beim ersten Blick in das Fahrzeuginnere fielen zunächst ein Reizstoffsprühgerät sowie ein Einhandmesser auf. Die beiden Dinge, das Sprühgerät im Übrigen ohne Prüfzeichen, lagen dabei griffbereit in einer Ablage der Fahrertür.

Der zweite Blick ging unter den Fahrersitz. Dort lagen ein weiteres Messer, dessen Klingenlinge in etwa 16 Zentimeter beträgt (lediglich feststehende Messer mit einer Klingenlänge von weniger als 12 Zentimeter sind nicht verboten!) sowie ein Schlagstock.

Der dritte Blick galt schließlich einer Tasche, die auf dem Rücksitz des Coupés lag. In dieser Tasche kamen vier Wurfsterne, ein Schlagring, noch ein Einhandmesser als auch eine Garrotte zum Vorschein.

Den vierten Blick warfen die Uniformierten dann in den Kofferraum, wo sie ein Druckluftgewehr und ein drittes Einhandmesser entdeckten. Den mutmaßlichen Beschuldigten, die zunächst sichergestellten Gegenstände sowie den Fall übernahm später der Zoll.

Vergleichsweise harmlos nimmt sich dagegen ein nicht zugelassenes Reizstoffsprühgerät aus, welches ca. zwei Stunden später im Auto eines 34-jährigen polnischen Kraftfahrer gefunden wurde. Die Sicherstellung dieses Sprühgerätes erfolgte im Rahmen der Grenzkontrollen, die die Bundespolizei auch auf der Görlitzer Stadtbrücke durchführt.

