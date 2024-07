Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Haftbefehle vollstreckt

Görlitz, BAB4 (ots)

Am Samstagmorgen stellten die Uniformierten zunächst einen polnischen Bürger in der Görlitzer Sattigstraße. Gegen den 40-Jährigen lag zu diesem Zeitpunkt ein Vollstreckungshaftbefehl der Görlitzer Staatsanwaltschaft vor. Ihn hatte zuvor das Amtsgericht der Neißestadt wegen Hausfriedensbruchs verurteilt und eine Geldstrafe i.H.v. 400,00 Euro festgelegt. Die Strafe und auch die damit verbundenen Kosten (77,50 Euro) beglich der Festgenommene, anschließend wurde er entlassen.

Am darauffolgenden Sonntagmorgen rollte dann ein polnischer BMW in die Kontrollstelle auf der Autobahn bei Görlitz. Kurz darauf wurde dessen Fahrer festgenommen. Den Namen des 32-jährigen Polen hatte die Münchener Staatsanwaltschaft (II) auf die Fahndungsliste setzen lassen. Die Strafe, die er wegen Körperverletzung (urteilendes Gericht Amtsgericht Fürstenfeldbruck) zu zahlen hatte, beglich er mit der Übergabe von 450,00 Euro.

Einen 48-Jährigen aus Polen nahmen die Bundespolizisten am Samstagnachmittag, ebenfalls auf dem Rastplatz An der Neiße, fest. In seinem Fall hatte die Braunschweiger Staatsanwaltschaft den Haftbefehl in einer Bußgeldangelegenheit ausgefertigt. Der Betroffene reiste weiter, nachdem er die fälligen 384,30 Euro gezahlt hatte.

Am Sonntagabend bog schließlich ein französischer Citroen C5 in die Kontrollspur. In dem Fahrzeug saßen zwei 40 Jahre alte Männer aus Georgien. Aus einer gemeinsamen Reise nach Frankreich wurde jedoch nichts. Das Duo befindet sich inzwischen in Haft. Diese wurde angeordnet, um die Einreiseverweigerung und die anschließende Rückführung ins Heimatland zu sichern. Einer der Georgier wäre darüber hinaus beinahe auch so im Gefängnis gelandet. Er hatte nämlich gegenüber der Berliner Justizkasse noch eine Rechnung offen. Hinter dieser Forderung steckte ein Strafbefehl des Amtsgerichts Tiergarten wegen Diebstahls. Die Strafe i.H.v. 575,00 Euro einschließlich Verfahrenskosten ist nun beglichen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell