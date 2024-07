Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Migranten sollten bei Zentendorf abgeholt werden

Gemeinde Neißeaue, Kodersdorf (ots)

Gestern Abend gegen 21.30 Uhr war eine Streife der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf auf der S 127 nördlich von Zentendorf (Gemeinde Neißeaue) unterwegs.

Auf Höhe der Eisenbahnbrücke bemerkten die Ordnungshüter zunächst zwei Personen, die in diesem Moment über die Gleise liefen. Später ließ sich in der Nähe einer Baumgruppe noch eine weitere Personengruppe kurz blicken. Als die Polizisten der Sache auf den Grund gehen wollten, waren plötzlich alle Personen verschwunden. Dafür stellten die Beamten ein Lager, also Kleidungsstücke und Rucksäcke, fest. An dieser Stelle nahm ein Diensthund die Fährte auf. Diese Fährte führte kurze Zeit später zu drei Männern, die sich bis dahin versteckt hatten. Bei diesen Männern handelt es sich um Syrer im Alter von 21, 22 und 41 Jahren.

Nahezu zeitgleich stoppten die Einsatzkräfte einen Opel Mokka mit Paderborner Kennzeichenschildern. Der Pkw hatte sich über einen Feldweg der Eisenbahnbrücke genähert. Fahrer und Beifahrer - ein Deutscher mit syrischen Wurzeln (41) in Begleitung eines Syrers mit deutschem Aufenthaltstitel (27) - rückten anschließend schnell mit der Wahrheit heraus. Demnach war das in Paderborn wohnenden Duo bei "Nacht und Nebel" ins Grenzgebiet an der Neiße gefahren, um Landsmänner aus Syrien abzuholen. Beide wurden vorläufig festgenommen.

Zu gleichen Zeit gelang in der Nähe der Autobahn bei Kodersdorf die Festnahme von zwei weiteren Verdächtigen. Die Festgenommenen, ein 28 Jahre alter in Syrien geborener Deutscher sowie ein 21 Jahre alter Syrer mit deutschem Aufenthaltstitel, hatten nachweislich vor, gleichfalls mit ihrem Bochumer Audi Landsmänner bei Zentendorf abzuholen.

Im Zusammenhang mit dem unmittelbaren Geschehen an der Eisenbahnbrücke war gegen 23.00 Uhr auch für ca. zehn Minuten ein Hubschrauber der Bundespolizei im Einsatz.

