POL-MA: Heidelberg: Polizei sucht Beteiligten einer Straftat

Heidelberg (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizei am Montag um kurz vor 22:30 Uhr eine Schlägerei im Bereich der Heiliggeist-Kirche in der Heidelberger Altstadt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hatte ein 33-Jähriger zuvor einen 20-jährigen Passanten grundlos verbal provoziert und geschubst. Als der Angreifer seine Faust gegen den 20-Jährigen erhob, mischte sich ein bislang unbekannter Mann ein und verhinderte den Angriff, indem er dem 33-Jährigen einen Schlag versetzte. Durch die überraschende Intervention fiel der 33-Jährige zu Boden. Der Unbekannte verließ die Örtlichkeit noch vor Eintreffen der Polizei, ohne seine Identität preiszugeben. Der 33-Jährige verletzte sich bei der Auseinandersetzung leicht. Nach einer medizinischen Behandlung nahm ihn die Polizei aufgrund seiner fortgesetzten Aggressivität und der drohenden Gefahr weiterer Übergriffe in Gewahrsam. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte sucht nun weitere Zeugen und den Unbekannten, der intervenierte. Eine Beschreibung von ihm liegt derzeit nicht vor.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder andere an der Tat beteiligte Personen werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06221/ 1857-0 zu melden.

