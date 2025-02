Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Fußgänger verletzt - Radfahrer verursacht Unfall und flüchtet - Zeugen gesucht

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Montagmorgen gegen 06:35 Uhr befuhr ein bislang unbekannter männlicher E-Bike-Fahrer den Fußweg in der Grünberger Straße. Der Unbekannte wollte im Weiteren rechtsseitig an einem 40-jährigen Fußgänger, der sich mit seinem Hund auf dem Fußweg befand, vorbeifahren. Bei dem Überholvorgang stieß der Fahrer mit dem linken Fahrradlenker gegen den 40-Jährigen, woraufhin der Mann über seinen Hund stolperte und gegen einen Zaun stieß. Der unbekannte E-Bike-Fahrer setzte seine Fahrt unbeirrt in unbekannte Richtung fort. Der 40-Jährige zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Der Fahrer des E-Bikes soll dunkel gekleidet gewesen sein. Nähere Hinweise zu dem Radfahrer sind bisher nicht bekannt.

Das Polizeirevier Weinheim führt die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel.: 06201 / 1003-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell