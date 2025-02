Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Knapp 30.000 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall

Mannheim (ots)

Am Montagabend ereignete sich ein Auffahrunfall auf der Untermühlaustraße bei dem zwei Autos beschädigt und eine Person leicht verletzt wurde.

Ein 33-jähriger BMW-Fahrer fuhr gegen 21:15 Uhr hinter einem 39-jährigen Seat-Fahrer auf dem rechten Fahrstreifen der Untermühlaustraße in Richtung Innenstadt. Ersten Ermittlungen zufolge war der Fahrer des BMW abgelenkt und fuhr dem vor ihm fahrenden Seat ins Heck. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von knapp 30.000 Euro. Der Fahrer des Seat wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und wollte nach der Unfallaufnahme selbstständig einen Arzt aufsuchen. Der 33-Jährige blieb unverletzt.

Das Polizeirevier Neckarstadt hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell