Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Schwerer Verkehrsunfall mit einem beteiligten Personenkraftwagen

Latendorf (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagabend, dem 18.11.2024 gegen 17:26 Uhr am Ortsausgang in Latendorf. Die Kooperative Regionalleitstelle West in Elmshorn alarmierte gemäß der Alarm- und Ausrückeordnung mit dem Einsatzstichwort "TH Y (Technische Hilfeleistung mit Menschenleben in Gefahr)" die Freiwilligen Feuerwehren aus Latendorf, Boostedt und Rickling.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte lag abseits der Straße auf einem Feld ein verunfallter Personenkraftwagen. Umgehend wurde die Menschenrettung der schwerst verunfallten Person eingeleitet und mit Erste-Hilfe-Maßnahmen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes begonnen. Der Einsatz von hydraulischem Rettungsgerät war nicht notwendig, da die Personen in dem Fahrzeug nicht eingeklemmt waren. Eine weitere verletzte Person konnte das Fahrzeug eigenständig verlassen und wurde durch den Rettungsdienst versorgt.

Beide Patienten wurden nach der medizinischen Versorgung durch die anwesenden Notärzte in umliegende Kliniken gebracht. Zu den weiteren Maßnahmen der Feuerwehr gehörten die Absicherung der Einsatzstelle, Sicherung des Brandschutzes, Stabilisierung des verunfallten Fahrzeuges sowie das Ausleuchten der Einsatzstelle und des Landeplatzes für den Rettungshubschrauber.

Für die Dauer des Einsatzes wurde die Hauptstr. für den Durchgangsverkehr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Zur Schadenhöhe, Schadenursache sowie Personalien verletzter /betroffener Personen können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

An dem Einsatz waren ca. 80 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst beteiligt.

Eingesetzte Kräfte:

Freiwillige Feuerwehr Latendorf Freiwillige Feuerwehr Boostedt Freiwillige Feuerwehr Rickling Kreisfeuerwehrverband Segeberg mit einem Pressesprecher Rettungsdienst Kooperation in Schleswig-Holstein mit Notarztwagen und zwei Rettungswagen Berufsfeuerwehr Neumünster mit Notarztwagen und Rettungswagen Rettungshubschrauber Christoph 42 Polizei Segeberg und Pinneberg

