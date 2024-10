Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Außerordentliche Mitgliederversammlung Kreisfeuerwehrverband Segeberg

Henstedt-Ulzburg (ots)

Am Freitag, den 25. Oktober 2024 fand im Bürgerhaus in Henstedt-Ulzburg die außerordentliche Mitgliederversammlung des Kreisfeuerwehrverband Segeberg statt.

Der Einladung des Kreisfeuerwehrverbandes folgten neben 160 Delegierten der 116 Feuerwehren im Kreis Segeberg auch Ehrenmitglieder, Vertreter*innen aus der Politik aus Landes- und Kreisebene sowie Gäste von Hilfsorganisationen. Der Kreiswehrführer Jörg Nero eröffnet standesgemäß die Veranstaltung.

In seiner Eröffnungsrede erörtert der Kreiswehrführer allen Anwesenden einen Rückblick der vergangenen Monaten. Das Jahr war weiterhin geprägt von den Nachwehen der Ostseeflut im vergangenem Jahr sowie den Hochwassereinsatz Anfang Januar auf Fehmarn. In seinem Bericht betont er auch die bisherige Einbindung von Fachwarten aus DRK und THW in feste Alarmierungsabläufe für die Feuerwehren im Kreisgebiet. Dies dient als gute Hilfe für die Einsatzleitung vor Ort.

Weiter gibt er auch einen Blick in die Zukunft. Diesen beginnt er mit einem Zitat von Landeskommandeur Schneider welches gegenüber der Politik über die Feuerwehr getätigt wurde. "Wir wollen mit Leuten arbeiten, die es können". Auch aus diesem Grund wird es eine Fortsetzung von Fortbildungsangeboten durch den Kreisfeuerwehrverband geben, welche neben der regulären Kreisausbildung stattfinden. Neben einen Ausblick in die nahe Zukunft gibt es auch schon einen Ausblick auf "KFV 2050", einem Workshop welcher zur Planung in die weitere Zukunft stattfinden soll. Zum Ende seines Berichtes hebt er nochmal die Wichtigkeit des Ehrenamts in den Vordergrund. "Die Gesellschaft braucht ein starkes Ehrenamt, das können wir bieten! Lasst es uns gemeinsam gestalten!"

Unter dem Tagesordnungspunkt 5 stand die Wahl eines neuen Beisitzers im Vorstand des Kreisfeuerwehrverbandes. Nach 6 Jahren endet die Wahlperiode für den Kameraden und Stadtwehrführer Claas Hendrik Heß aus der Feuerwehr Kaltenkirchen. Er vertritt das Vorschlagsgebiet der Städte Kaltenkirchen und Bad Bramstedt, der Gemeinde Ellerau sowie die Ämter Bad Bramstedt - Land und Auenland-Südholstein. Form- und fristgerecht ist beim Kreiswehrführer der Wahlvorschlag für die Wiederwahl von Claas Hendrik Heß eingegangen. Nach Auszählung der Stimmen konnte Claas Hendrik Heß 152 Stimmen für sich gewinnen.

Im weiteren Verlauf des Abends gab es neben einem Kurzvortrag vom THW in dem der Vertreter Tim Lintelow über die Gliederung und Aufgaben des Technischen Hilfswerk referiert.

Im Tagesordnungspunkt 8 wurden durch den stellv. Landrat Torsten Kowitz und der stellv. Kreispräsidentin Cordula Schulz die Fluthelfermedaillen des Landes Schleswig-Holstein zur Ostseeflut vom Herbst 2023 verliehen. In seiner Einleitung wiederholte Kowitz nochmal den Ablauf dieses Einsatzes und betont die Wichtigkeit jeder einzelnen Kamerad*innen, die vor Ort an diesem kräftezehrenden Einsatz beteiligt waren. Insgesamt konnten 207 Medaillen an Feuerwehrkamerad*innen aus dem Kreis Segeberg verliehen werden

Ernennungen:

Tim-Tobias Wolter, FF Leezen Daniel Kodritsch, FF Harksheide Als Kreisfachwarte Brandschutzerziehung/Brandschutzaufklärung

Ehrungen:

Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbandes in Silber Edmund Dieckvoss, THW OV Norderstedt Tim Lintelow, THW OV Norderstedt

