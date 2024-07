POL-OE: Einbruch in Firma

Attendorn (ots) - In dem Ortsteil Helden bemerkten am Freitag (19.07.2024) gleich vier Geschädigte, dass Unbekannte in ihre Fahrzeuge eingedrungen waren. Die Autos standen in der "Mecklinghauser Straße", der "Schulstraße" und "Am Knapp". Aus allen PKW wurden jeweils Geldbörsen, bzw. deren Inhalt entwendet. In zwei Fällen wurden im Nachgang bereits unberechtigte Konto-Abbuchungen feststellt, die mit entwendeten ...

