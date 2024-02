Polizei Münster

POL-MS: 1.000 Euro Beute: Betrüger geben sich als Bankangestellte aus - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Bislang unbekannte Betrüger haben am Freitagmittag (16.02.) eine 75-jährige Münsteranerin um 1.000 Euro betrogen, indem sie sich als Bankmitarbeiter ausgegeben haben.

Die Münsteranerin gab an, gegen 12:50 Uhr einen Anruf von einer ihr unbekannten Frau erhalten zu haben. Diese gab sich als Mitarbeiterin einer Bank aus. Sie behauptete, es habe unbefugte Abbuchungen von dem Konto der Seniorin gegeben. Um vermeintlich das Konto zu sperren, erfragte sie sensible Bankdaten. Außerdem würde ein Bankangestellter persönlich bei ihr in der Langestraße in Hiltrup erscheinen. Noch während des Telefonates klingelte ein Mann, der sich als Herr Costa vorstellte, an der Tür der 75-Jährigen. Auf Nachfrage händigte die Münsteranerin ihm ihre Bankkarte aus. Danach entfernte sich der Unbekannte.

Nach einem Telefonat mit dem echten Bankinstitut bemerkte die Seniorin den Betrug und alarmierte die Polizei. Die Betrüger erbeuteten 1.000 Euro vom Konto der 75-Jährigen.

Die Geschädigte beschreibt den Unbekannten an ihrer Haustür als schlank und circa 1,70 Meter groß. Er soll schwarze Haare und einen schwarzen Bart gehabt und eine schwarze offene Jacke getragen haben. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Die Polizei rät außerdem: Seien Sie stets misstrauisch, wenn Sie Anrufe über Ihnen unbekannte Telefonnummern erhalten. Suchen Sie für einen Rückruf bei Ihrem Bankinstitut immer selbst die richtige Telefonnummer heraus. Lassen Sie keinen Fremden in Ihre Wohnung. Informieren Sie im Zweifelsfall die Polizei!

