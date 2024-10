Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Brand eines Schuppens greift auf Endreihenhaus über

Kaltenkirchen (ots)

Zu einem Einsatz kam es am Morgen, den 03.10.2024 gegen 09:05 Uhr in Kaltenkirchen. Zahlreiche Anrufer meldeten der Kooperativen Leitstelle West ein Feuer im Weimarer Weg. Es soll laut Anrufer zu einem Feuer eines Schuppens gekommen sein, welcher sich direkt am Gebäude befand. Zusätzlich war auf dem Schuppen eine Photovoltaikanlange verbaut. Durch die Abfrage des Disponenten, wurde gemäß der Alarm- und Ausrückeordnung die Freiwillige Feuerwehren Kaltenkirchen mit dem Stichwort FEU (Feuer Standard) alarmiert. Da sich das Feuer schnell über die Fassade in den Dachbereich ausbreitete, stand eine große Rauchwolke über der Stadt. Dies bemerkte eine Besatzung eines RTW und meldete das der Leitstelle. Daraufhin wurde das Stichwort auf FEU G (Feuer, größer als Standard) erhöht und die Freiwillige Feuerwehr Kisdorf hinzugezogen. Durch die Einsatzkräfte wurde eine Riegelstellung zum angrenzenden Reihenhaus gebaut, damit dieses gehalten werden konnte. Zeitgleich wurde das Feuer in der Spitze mit vier handgeführten Strahlrohren und dem Monitor des Teleskopmastes bekämpft. Ein Innenangriff musste aufgrund des eingestürzten Dachstuhls abgebrochen werden und der Einsatzleiter entschied sich weiter von außen die Löschmaßnahmen fortzusetzen. Zusätzlich wurde die Freiwillige Feuerwehr Henstedt-Ulzburg mit ihrem Drehleiterzug angefordert, damit der Dachstuhlbrand von zwei Seiten bekämpft werden konnte. Aufgrund der Bebauung um das Objekt war eine Aufstellung nicht möglich gewesen und die Einsatzkräfte blieben in Bereitstellung. Gegen 10:30Uhr liefen die umfangreichen Nachlöscharbeiten weiter und der Dachstuhl wurde weiter geöffnet, um die Brandherde abzulöschen. Alle Maßnahmen führten zu dem Erfolg, dass das angrenzende Gebäude gehalten werden konnte. Nachdem die Löschmaßnahmen eingestellt wurden, entschied der Einsatzleiter den nun vollgelaufenen Keller mit Tauchpumpen vom Löschwasser zu befreien. Es wurde der Fachberater des THW hinzugezogen, da der Dachstuhl des Nachbarhauses in kleinen Teilen geöffnet wurde. Das THW deckte die betroffenen Bereiche mit einer Plane ab. Vier Personen wurden durch den Rettungsdienst betreut, konnten aber vor Ort bleiben. Im Einsatz waren ca. 120 Einsatzkräfte. Die Polizei hat noch vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Seitens der Feuerwehr können keine Angaben zur Brandursache, Schadenshöhe, Personalien oder Verletzungen der Betroffen gemacht werden.

Eingesetzte Kräfte:

Freiwillige Feuerwehr Kaltenkirchen Freiwillige Feuerwehr Kisdorf Freiwillige Feuerwehr Henstedt-Ulzburg Kreisfeuerwehrverband Segeberg: 1 Pressesprecher THW Fachberater und THW Kaltenkirchen Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein mit 2 Rettungswagen Polizei Segeberg und Pinneberg

