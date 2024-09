FW-SE: Nachtmarsch in Stuvenborn

Kreisfeuerwehrverband Segeberg

Am vergangenen Samstag, dem 21. September, fand der 15. Nachtmarsch der Freiwilligen Feuerwehr Stuvenborn auf dem Hof Humburg in Stuvenborn statt. Diese traditionsreiche Veranstaltung wird alle zwei Jahre ausgerichtet und zog auch diesmal wieder zahlreiche Teilnehmer und Zuschauer an. Insgesamt 37 Teams mit je sechs bis neun Teilnehmern meldeten sich am schnellsten an und sicherten sich damit ihren Startplatz. Dieses Jahr kamen die Teams aus Feuerwehren aus dem Kreis Segeberg sowie Kiel und Lübeck, acht Jugendfeuerwehren, der Polizeistation Nahe sowie der RettungsdienstKooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH). Der Nachtmarsch startete um 18 Uhr mit den Teams der Jugendfeuerwehr, welche sich zuerst den einzelnen Herausforderungen stellten. Zeitversetzt folgten dann die Teams der aktiven Feuerwehrgruppen ab 18:30 Uhr. Die Jugend hatte eine Laufstrecke von etwa 7,5 Kilometern zu bewältigen, während die Erwachsenen eine leicht längere Strecke von acht Kilometern durch das Stuvenborner Umland und wieder zurück auf den Hof Humburg liefen. Der Nachtmarsch besteht traditionell aus verschiedenen Stationen entlang der Laufstrecke, an denen die Gruppen unterschiedliche Aufgaben als Team lösen mussten. Dabei standen Kommunikation und Teamarbeit im Vordergrund, aber auch Ausdauer, Geschicklichkeit und Kraft spielten eine wichtige Rolle, um möglichst viele Punkte zu erzielen. Unter anderem mussten die Teams römische Zahlen ins Dezimalsystem umwandeln, Bierkorken an einen Magneten werfen, und einen mit Wasser gefüllten C-Schlauch durch einen Slalom tragen, ohne dabei den Boden zu berühren oder Markierungspfosten umzuwerfen. Weitere Aufgaben beinhalteten das Stapeln von Reifen, das zielsichere Werfen von kleinen Sandsäcken sowie den Aufbau eines Löschangriffs nach der Feuerwehr-Dienstvorschrift (FwDV3) auf Zeit. Eine besonders knifflige Aufgabe war das Befüllen eines Eimers mit Sand. Hierzu wurde ein Kamerad auf einem Holzbrett in einem Kreis gezogen und musste den Sand mit einem kleinen Behältnis, das an einer Holzstange befestigt war, in den Eimer füllen. Eine weitere Teamübung verlangte, Becher mithilfe von Seilen, die an einem Gummiband befestigt waren, aufzunehmen, um 180 Grad zu drehen und zu stapeln. Alle Aufgaben wurden auf Zeit absolviert und flossen in die Gesamtwertung ein. Einmalig konnte ein Joker gesetzt werden, um an dieser Station die doppelte Punktzahl zu erhalten. Viele der Wehren zeigten sich gut vorbereitet und brachten Bollerwagen mit, um ihre Ausrüstung begleitet von motivierender Musik zu transportieren. Gegen 22:30 Uhr fand die Siegerehrung der Jugendfeuerwehren statt. Der erste Platz ging an die Jugendfeuerwehr Kisdorf, die sich gegen die starke Konkurrenz durchsetzen konnte. Die Siegerehrung der Erwachsenen folgte gegen zwei Uhr in der Nacht. Hier konnte sich die Feuerwehr Oering das zweite Mal in Folge den Sieg sichern und damit als erste Wehr den neuen Wanderpokal mit nach Hause nehmen. Nach der Siegerehrung wurde ausgiebig in der von Hans-Peter Humburg zur Verfügung gestellten Halle gefeiert. Der Wehrführer Martin Schiffmann bedankte sich herzlich bei den Sponsoren und Partnern, ohne deren Unterstützung der Nachtmarsch nicht möglich gewesen wäre. Er lobte zudem die wochenlange Planung und Organisation, die sich angesichts der rund 350 Teilnehmer sichtlich ausgezahlt hatte. Die Fortsetzung des Nachtmarsches wurde für das Jahr 2026 bereits angekündigt. Die Feuerwehr Stuvenborn wird rechtzeitig weitere Informationen dazu bekannt geben.

