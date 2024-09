FW-SE: Übergabe Partnerschaft der Feuerwehr

Kreisfeuerwehrverband Segeberg

Am Samstag, den 12. September, überreichte Steve Grube, Vorstandsmitglied des Kreisfeuerwehrverbandes Segeberg, dem Geschäftsführer Andreas Giese, von der "Andreas Giese Schüttguthandel GmbH", dass Ehrenschild "Partnerschaft der Feuerwehr". Andreas Giese hat sich "in besonderen Maßen für die Belange der Feuerwehr einsetzt", betont Grube. Als Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr wird es im Berufsleben zunehmend schwerer, eine Freistellung für Einsätze, notwendige Lehrgänge und zur Ausübung ihrer speziellen Funktionen in den Feuerwehren von ihrem Arbeitgeber zu bekommen. Die Auszeichnung als Partner der Feuerwehr ehrt Arbeitgeber, die ihre Mitarbeiter vorbildlich für den Feuerwehrdienst freistellen und somit einen wichtigen Beitrag zum Brandschutz leisten. Diese Auszeichnung erhielt die Andreas Giese Schüttguthandel GmbH, die im Baustoffhandel, Containerdienst sowie Abbruch- und Erdbau tätig ist. Das Unternehmen liefert Baustoffe, stellt Container bereit, entsorgt Abbruchmaterial und führt Abbrucharbeiten, Asbestzement-Rückbau sowie Erdarbeiten durch. Baustoffe bezieht es aus eigenen Kieswerken und bietet Recycling- und organische Materialien an. Steve Grube bedankte sich stellvertretend für den Kreisfeuerwehrverband Segeberg für die zahlreichen finanziellen und materiellen Spenden. Dazu zählen unter anderem diverse Leihgaben wie ein Anhänger für die Jugendfeuerwehr für Ausfahrten, die Bereitstellung von LKWs für Unfalldarstellung bei Übungen, als auch Weihnachtspräsente für Jugendfeuerwehr und vielem mehr. Ebenso beschäftigt Giese mindestens einen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr. Grube sprach durch diese Auszeichnung den herzlichen Dank für die "tolle und andauernde Unterstützung der Feuerwehr" aus und freut sich auch auf die zukünftige Zusammenarbeit.

Leihgaben und Spenden der Firma Andreas Giese GmbH: Spanngurte für Jugendfeuerwehr Markierfarbe für ein Kinderfest der Feuerwehr Dauerleihgabe von Bauzäunen für die Feuerwehr Henstedt-Ulzburg. Weihnachtspräsente für die JF (1100,-EUR Tool und Lampe mit Aufdruck) Div. Leihgabe (AGAE Tochterfirma AG) Anhänger für JF Zeltlager (Ausfahrten mehrjährig) Mobilbagger für TH lokale Rescue Day (Fahrzeugmodellierung) über Mitja Lohse angemietet. Spende Bauzaun mit Fuß und Sicherung 35 Elemente. Umbau Anhängerkupplung JF Anhänger (Kugelkopf) Bereitstellung von LKWs für Unfalldarstellung (div. Übungen) Ab September stellt Firma AG ein LKW-Führerhaus für Übungszwecke einer Feuerwehr Sponsor für Flyerwerbung Präsente für Tombola

