Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: PKW fährt in Einfamilienhaus

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Wahlstedt (ots)

In der Nacht auf den heutigen Sonntag, des 04.08.2024 hörte die Feiergesellschaft eines Geburtstages plötzlich einen lauten Knall. Auf der Suche nach der Ursache stellte diese fest, dass ein Personenkraftwagen frontal in das Einfamilienhaus fuhr.

Da sich noch ein Fahrzeuginsasse im PKW befand, ging gegen 01:57 Uhr der Notruf in der Kooperativen Regionalleitstelle West in Elmshorn ein. Sofort alarmierte der Disponent die Rettungskräfte mit dem Einsatzstichwort "TH Y" (Technische Hilfeleistung, Menschenleben in Gefahr" in die Kronsheider Straße nach Wahlstedt.

Im Rahmen der Erkundung durch die Feuerwehr stellte sich heraus, dass ein Personenkraftwagen der Marke Audi aus bisher ungeklärten Gründen von der Kronsheider Straße abkam, über den Gehweg, durch den Garten eines ersten Einfamilienhaus fuhr und dabei einen Zaunpfosten aus Beton umriss sowie anschließend durch eine weitere Hecke in das Einfamilienhaus des angrenzenden Grundstücks fuhr.

Der Fahrer des Fahrzeuges konnte bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte das Unfallfahrzeug verlassen. Er wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durch Mitglieder der First Responder Gruppe sowie der Polizei betreut und anschließend mit Notarztbegleitung in ein Krankenhaus transportiert. Die 10-köpfige Feiergesellschaft, welche sich zum Unfallzeitpunkt im Garten befand, wurde nicht verletzt und kam mit einem Schrecken davon.

Zur Beurteilung der weiteren Statik des Gebäudes wurde der Fachberater des Technischen-Hilfswerk OV Wahlstedt angefordert. Nach Rücksprache mit dem Fachberater wurde das Fahrzeug durch ein Fachunternehmen geborgen und anschließend der betreffende Bereich des Gebäudes mit dem Material des Anhängers "Tiefbauunfälle" der Feuerwehr Wahlstedt sowie ein Loch provisorisch verschlossen sowie der Vorbau abgestützt.

Die Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften vor Ort.

Die Polizei hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.

Seitens der Feuerwehr können keine Angaben zur Schadenshöhe, Personalien oder Verletzungen der Betroffenen gemacht werden.

Eingesetzte Kräfte:

Freiwillige Feuerwehr Wahlstedt

Kreisfeuerwehrverband Segeberg: Pressesprecher Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein: zwei Rettungswagen, Notarzt Technisches Hilfswerk: Fachberater OV Wahlstedt Polizei Segeberg und Pinneberg

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Segeberg, übermittelt durch news aktuell