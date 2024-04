Polizei Bochum

POL-BO: Ladendetektiv geschlagen und geflüchtet: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Herne (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Ladendiebstahls, der sich am Freitagabend, 12. April, in einem Supermarkt in Herne ereignet hat.

Der Ladendetektiv (46, aus Gelsenkirchen) des Geschäfts an der Hauptstraße 211 wurde gegen 19.20 Uhr auf den bislang unbekannten Mann aufmerksam, als dieser den Kassenbereich passierte, ohne die mitgeführte Ware zu bezahlen. Als er ihn darauf ansprach, kam es zum Handgemenge: Der Tatverdächtige schlug auf den 46-Jährigen ein und flüchtete anschließend ins Parkhaus, wo er in eine dukle Limousine stieg und verschwand.

Der 46-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

So wird der Tatverdächtige beschrieben: männlich, 175-185 cm groß, 20-30 Jahre alt, kurze, dunkle Haare mit blondierten Haarspitzen. Er trug eine dunkle Kapuzenjacke mit hellem Innenfutter, eine weiße Hose und schwarze Schuhe.

Das Herner Kriminalkommissariat 35 bittet unter den Rufnummern 02323 950-8510 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

