Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unfall mit schwerverletztem Kradfahrer

Mühlengeez (ots)

Im Anfahrtsbereich der MELA in Mühlengeez kam es am heutigen Samstagmorgen des 14.09.2024 gegen 10:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem sich ein 74-jähriger Kradfahrer schwer verletzte. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 65-jährige Fahrer eines Pkw Suzuki die B 104 aus Richtung Sternberg kommend in Richtung Mühlengeez. Der Kradfahrer folgte dem Pkw auf der B 104. Kurz vor dem Abzweig Prüzen musste der Suzuki-Fahrer seinen Pkw verkehrsbedingt bremsen. Nach derzeitigen Erkenntnissen erkannte der 74-jährige Kradfahrer dieses zu spät, prallte gegen den Suzuki und stürzte in der weiteren Folge. Dabei verletzte sich der 74-Jährige schwer, nach einer ersten medizinischen Einschätzung, aber nicht lebensbedrohlich. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Schwerverletzten zur weiteren medizinischen Versorgung ins Klinikum nach Güstrow. Das Krad wurde im Anschluss geborgen. Zur Durchführung der Maßnahmen an der Unfallstelle musste die B 104 bis ca. 12:00 Uhr zeitweise voll gesperrt werden. Der Bereich musste folglich umfahren werden was das Erreichen der aktuell laufenden MELA für einige Besucher in diesem Zeitraum erschwerte. Der Unfallschaden wird polizeilich auf 5.000 Euro geschätzt.

