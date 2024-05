Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unbekannte setzen Mülltonnen in Brand

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht zu Freitag, 31. Mai, haben Unbekannte im Bereich Uedding/ Lürrip drei Mülltonnen in Brand gesetzt. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung und sucht Zeugen.

Um kurz nach 1 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei eine brennende Tonne an der Straße Weiersweg in Uedding gemeldet; kurz darauf eine weitere an der Straße Am Beekerkamp. Etwas später, um 1.41 Uhr, wurde eine brennende Papiertonne an der Liebigstraße bemerkt. Hier beschädigte das Feuer nicht nur die Tonne, sondern auch einen angrenzenden Zaun.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, das damit in Zusammenhang stehen könnte, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (jn)

