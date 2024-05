Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebe stehlen geparkte Autos in Windberg und Bonnenbroich-Geneicken

Mönchengladbach (ots)

An zwei Tatorten im Mönchengladbacher Stadtgebiet haben Unbekannte zwischen Mittwoch, 29. Mai, und Donnerstag, 30. Mai, Autos gestohlen.

An der Schlossstraße in Bonnenbroich-Geneicken erlangten sie zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 10.30 Uhr einen weißen Peugeot Boxer samt hochpreisigem Werkzeug, das sich in dessen Laderaum befand.

In Windberg an Peter-Nonnenmühlen-Allee hatten es Diebe auf einen grauen Jeep Wrangler abgesehen. Die Tatzeit war am Mittwoch zwischen 13.45 Uhr und 15.30 Uhr.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas zum Verbleib der beiden Fahrzeuge sagen können, oder den Diebstahl beobachtet haben, sich unter der 02161-290 zu melden. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell