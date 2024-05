Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Schnellrestaurant in Hardterbroich-Pesch

Mönchengladbach (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher ist am Donnerstagmorgen, 30. Mai, gegen 5.35 Uhr in ein Schnellrestaurant an der Korschenbroicher Straße eingebrochen und hat nach ersten Erkenntnissen mindestens einen Tablet-Computer entwendet.

Der unbekannte Mann gelangte in das Restaurant, indem er eine Schiebetür gewaltsam öffnete. Drinnen nahm er einen Tablet-PC an sich. Ob er darüber hinaus noch etwas erbeutete, ist den Ermittlern zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Der Polizei liegt folgende Beschreibung des Täters vor: Er ist ca. 1,80 bis 1,90 Meter groß und trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke mit Fellkragen und einem Logo-Aufdruck auf der linken Brust, eine helle Hose, schwarze Schuhe und einen Dreitagebart.

Die Polizei erbittet sachdienliche Hinweise von Zeugen, die sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegennimmt. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell