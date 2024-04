Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Frau stürzt in Straßenbahn

Neuss (ots)

Am Dienstag (23.04.), gegen 11 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall bei dem eine ältere Dame in einer Straßenbahn an der Oberstraße / Zollstraße in Neuss stürzte. Als der Bahnfahrer an der Haltestelle "Landestheater" seine Fahrt fortsetze, sei die Dame gestürzt. Der Mann stoppte die Bahn und die 85-jährige Frau wurde durch Rettungskräfte versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Personen, welche sich in der Straßenbahn aufgehalten haben und / oder das Geschehen beobachten konnten, werden gebeten sich unter der 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

