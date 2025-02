Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zwei Männer liefern sich ein verbotenes Autorennen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Am Montagabend lieferten sich zwei Männer im Alter von 18 und 30 Jahren im Stadtteil Neckarstadt ein Autorennen.

Einer Polizeistreife fielen die beiden Fahrzeuge gegen 21 Uhr auf, als diese auf der Luzenbergstraße stadteinwärts unterwegs waren. An der Einmündung zur Sandhofer Straße mussten der Opel und der Audi anhalten und standen nebeneinander. Beim Umschalten auf Grün gaben beide Fahrzeugführer Gas und fuhren mit quietschenden Reifen los. Sie beschleunigten immer weiter. Die Beamten, die sich mit ihrem Streifenwagen direkt dahinter befanden, nahmen die Verfolgung auf und mussten ihr Fahrzeug auf über 100 km/h beschleunigen, um die beiden Fahrzeuge nicht aus den Augen zu verlieren. An der Ampel in Höhe der Abzweigung zur Untermühlaustraße mussten der Audi und der Opel anhalten, da diese Rotlicht anzeigte. Dabei konnten die beiden Autofahrer kontrolliert werden.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden durch die Fahrweise der beiden Fahrer keine weiteren Verkehrsteilnehmer gefährdet. Durchgeführte Alkohol- und Drogentests verliefen ohne Befund. Gegen die Fahrzeugführer wird nun wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt. Der Führerschein des 18-Jährigen, der sich noch in der Probezeit befindet, wurde einbehalten. Der 30-Jährige ist den bisherigen Ermittlungen zufolge im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, jedoch konnte sein Führerschein nicht einbehalten werden, da er ihn nicht mit sich führte.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt dauern derzeit noch an.

Geschädigte, die durch die Fahrweise gefährdet wurden und Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zur Fahrweise der zwei Autofahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/3301-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell