Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Kleinkraftrad gestohlen - Eigentümer gesucht

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Sonntagabend gegen 22 Uhr ein Kleinkraftrad und brachten an diesem ein ebenfalls gestohlenes Versicherungskennzeichen an. Durch einen Zeugen konnte beobachtet werden, wie drei Jugendliche in der Wiesenstraße mitten auf der Straße das durch eine Lenkradsperre gesicherte Kleinkraftrad stehen ließen und in unbekannte Richtung flüchteten. Nach einer Abfrage in den polizeilichen Systemen konnten die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarau den Eigentümer des Versicherungskennzeichens ausfindig machen. Der Eigentümer des Rollers jedoch konnte bislang nicht ermittelt werden, weshalb das Polizeirevier Mannheim-Neckarau nun nach dem Eigentümer sucht. Bei dem Kleinkraftrad handelt es sich um einen blauen Roller der Marke Kymco. Dieser wird gebeten, sich unter der Tel.: 0621 / 83397-0 zu melden. Weiterhin bitten die Ermittler und Ermittlerinnen Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der angegebenen Telefonnummer zu melden.

