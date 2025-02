Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Wohnhaus

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Brandgeschehen in einem Wohnhaus kam es am frühen Dienstagmorgen in Nußloch.

Aus bislang unbekannter Ursache kam es gegen 1 Uhr in einer Abstellkammer in einem Anwesen in der Sinsheimer Straße zu einem Brandausbruch. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen, sodass ein Übergreifen des Feuers auf weitere Räume verhindert werden konnte. Lediglich das neben der Kammer liegende Zimmer ist derzeit nicht bewohnbar. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Alle im Haus anwesenden Personen konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, sodass niemand zu Schaden kam.

Nach Beendigung der Löscharbeiten konnte der überwiegende Teil der Anwohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Bewohner des unbewohnbaren Raums neben der Abstellkammer mussten bei Bekannten untergebracht werden.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache durch den Brandsachbearbeiter des Polizeireviers Wiesloch dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell