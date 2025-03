Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raubüberfall in Gelsenkirchen-Neustadt

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Raub im Stadtteil Neustadt. Ein 42-Jähriger war am Sonntagabend, 23. März 2025, gegen 20.30 Uhr auf der Straße "Wiehagen" unterwegs, als er in Höhe der Haltestelle "Mühlenbruchstraße" von zwei ihm unbekannten Männern angesprochen und umgehend geschlagen wurde. Der Gelsenkirchener verlor daraufhin das Bewusstsein. Nachdem er wieder zu sich gekommen war, stellte er fest, dass ihm Bargeld und sein Mobiltelefon gestohlen wurden. Der 42-Jährige ließ sich in einem Krankenhaus behandeln und erstattete am Dienstag Anzeige bei der Polizei.

Es werden Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen geben können. Entsprechende Hinweise bitte telefonisch unter der 0209 365 8112 an das zuständige Kriminalkommissariat oder unter der 0209 365 8240 an die Kriminalwache.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell