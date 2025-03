Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Ladendieb festgenommen | Erneute Freiheitsstrafe

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 20. März, kam es in einem Bekleidungsgeschäft an der Hindenburgstraße zu einem Ladendiebstahl. Der 30-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Der Mann versuchte gegen 11 Uhr mehrere Kleidungsstücke zu entwenden. Er wurde dabei aber von einem Ladendetektiv beobachtet und daran gehindert, das Geschäft zu verlassen. Der Detektiv verständigte daraufhin die Polizei.

Bei der Überprüfung der Personalien des Diebes stellten die Beamten fest, dass dieser bereits etliche Male wegen ähnlich gelagerter Delikte polizeilich in Erscheinung getreten ist. Zudem wurde er erst vor kurzem aus der Haft entlassen. Die Beamten kamen so zu dem Schluss, dass eine Wiederholungsgefahr gegeben ist. Da nach weiteren Ermittlungen feststand, dass er keine gefestigten Wohnverhältnisse oder sonstigen Bindungen vorweisen kann, wurde ebenfalls eine Fluchtgefahr angenommen. Der 30-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen um am heutigen Tage, 21. März, im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens einem Haftrichter vorgeführt. Den Mann erwartet nun erneut eine Freiheitsstrafe von 10 Monaten.

