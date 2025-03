POL-MG: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Mönchengladbach (ots) - Am Dienstag, 18. März, meldete ein 30-jähriger Mönchengladbacher der Polizei den Diebstahl seines Firmenfahrzeugs. Es handelt sich um einen weißen Mercedes Sprinter. Das Auto habe er am Montag gegen 17 Uhr auf einem Parkplatz am Reinhold-Schneider-Weg im Stadtteil Venn abgestellt. Am Dienstag gegen sieben Uhr konnte er es nicht mehr ...

