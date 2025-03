POL-MG: Allgemeine Verkehrskontrolle: 33-Jähriger festgenommen

Mönchengladbach (ots) - Am Freitag, 17. März, hat die Polizei zwei Anzeigen zu Einbrüchen in den Stadtteilen Heyden und Rheydt aufgenommen. Unbekannte Täter brachen im Zeitraum zwischen Freitag, 14. März, um 17 Uhr und Montag, 17. März, um 20.50 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Egerstraße eingebrochen. Die Einbrecher hebelten die Eingangstür des Mehrfamilienhauses sowie die Wohnungstür auf. An ...

