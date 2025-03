POL-MG: Einbrüche in Heyden und Rheydt

Mönchengladbach (ots) - Am Freitag, 14. März, meldete ein Mönchengladbacher der Polizei den Diebstahl seines Firmenfahrzeugs - ein weißer Citroen Kastenwagen. Der Mann hatte den Wagen seiner Aussage nach am Donnerstagabend, 13. März, gegen 18 Uhr an der Severingstraße geparkt. Am Freitag gegen 6 Uhr konnte er das Auto nicht mehr auffinden. Die Polizei hat das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben. Die Kriminalpolizei ...

