POL-MG: Nachtrag zu gemeinsamer Pressemeldung von Staatsanwaltschaft, Polizei Mönchengladbach und der Polizei Viersen vom 15.März

Mönchengladbach (ots) - Am Donnerstag, 13. März, konnte die Polizei Mönchengladbach drei Personen festnehmen. Am Morgen wurde ein 25-Jähriger von den Beamten an seiner Wohnanschrift in Heyden aufgesucht. Es bestand der dringende Tatverdacht, dass er unerlaubt mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge handelt. Die Tat steht im Zusammenhang mit dem Drogenhandel einer 43-Jährigen, über den die Polizei bereits im ...

