Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Drei Festnahmen im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 13. März, konnte die Polizei Mönchengladbach drei Personen festnehmen.

Am Morgen wurde ein 25-Jähriger von den Beamten an seiner Wohnanschrift in Heyden aufgesucht. Es bestand der dringende Tatverdacht, dass er unerlaubt mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge handelt. Die Tat steht im Zusammenhang mit dem Drogenhandel einer 43-Jährigen, über den die Polizei bereits im Juli vergangenen Jahres berichtet hatte: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5822112 Der Mann soll große Mengen an Betäubungsmitteln an die betroffene Frau veräußert haben. Ein Richter ordnete die Durchsuchung der Wohnung des Mannes an. Bei dieser bestätigte sich der Tatverdacht und er wurde vorläufig festgenommen und einem Richter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl, dessen Vollzug jedoch nach § 116 StPO ausgesetzt wurde. Der Beschuldigte ist nun verpflichtet, sich zu festgelegten Zeiten bei der Polizei zu melden, wodurch ihm eine Unterbringung in der Justizvollzugsanstalt erspart bleibt.

In einem Parkhaus am Wilhelm-Schiffer-Ring trafen Einsatzkräfte gegen 14 Uhr auf einen 40-Jährigen, der dort augenscheinlich Betäubungsmittel konsumierte. Bei der Überprüfung der Personalien des Mannes stellten die Beamten fest, dass gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl besteht. Sie nahmen ihn daraufhin fest. Der Mann führte außerdem ein Fahrrad, Kopfhörer und eine Powerbank mit sich, die mit hoher Wahrscheinlichkeit aus einem Diebstahl und Raub stammen. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Der 40-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Gegen 17.30 Uhr wurde die Polizei zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt an der Lürriper Straße gerufen. Bei der Durchsuchung des Diebes, einem 29-Jährigen, fanden die Beamten ein Taschenmesser. Es besteht zudem der Verdacht, dass der Beschuldigte beabsichtigte die Lebensmittel zu entwenden, um sie danach an Dritte zu veräußern. Er ist zuvor bereits mehrfach aufgrund diverser Eigentumsdelikte polizeilich in Erscheinung getreten. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam, wo Ermittler übernahmen und gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft mögliche Haftgründe prüften. Letztlich lagen keine vor, weshalb er nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde. Gegen ihn ermittelt die Polizei aufgrund des Diebstahls mit Waffen und gewerbsmäßigen Diebstahls. (lh)

