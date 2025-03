Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Discounter: 27-Jähriger entwendet zum wiederholten Male Lebensmittel - Untersuchungshaft

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 12. März, haben eingesetzte Polizeikräfte gegen 3.10 Uhr einen 27-Jährigen beim Einbruch in einen Discounter an der Mittelstraße auf frischer Tat ertappt, als er bei der Tatbegehung mehrere Alarme auslöste.

Polizeibeamte umstellten das Gebäude und konnten den Täter beim Fluchtversuch über das Dach antreffen. Nach Ansprache stellte er sich und verließ das Dach über eine Leiter. Die offensichtlich gestohlenen Lebensmittel konnten im Anschluss auf dem Dach gefunden werden.

Während der polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass der 27-Jährige ohne festen Wohnsitz bereits wegen diverser gleichgelagerter Delikte polizeilich in Erscheinung getreten ist. Im Rahmen seiner Vernehmung gestand der Mann vier Taten und begründete sie mit Geldmangel. Die Beamten nahmen den Serientäter vorläufig fest und führten ihn noch am gleichen Tag einem Haftrichter vor, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft erließ. (cr)

