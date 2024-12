POL-W: W Unfall mit hohem Schaden und einem Verletzten

Wuppertal (ots) - Am 01.12.2024 kam es in Remscheid zu einem Verkehrsunfall bei dem ein älterer Mann (89) schwere Verletzungen erlitt. (siehe Pressemeldung vom 02.12.2024: "RS Schwerer Verkehrsunfall in Lennep" oder unter folgendem Link: POL W: RS Schwerer Verkehrsunfall in Lennep | Polizei Wuppertal ) Der 89-Jährige ist im Krankenhaus an den Folgen seiner Verletzung verstorben. (sw) Rückfragen bitte an: Polizei ...

