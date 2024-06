Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch fuhr ein Unbekannter eine Frau in Laichingen an und flüchtete.

Ulm (ots)

Um 17.35 Uhr parkte ein Unbekannter in der Radstraße rückwärts aus. Dabei übersah der Fahrer eines dunkelblauen Kleinwagens wohl eine Fußgängerin hinter dem Auto. Der Pkw stieß mit dem Heck gegen die 55-Jährige. Diese erlitt leichte Verletzungen im Rückenbereich. Obwohl der Verursacher den Unfall bemerkt hatte muss, so die 55-Jährige, suchte der Autofahrer das Weite. Er ließ die Fußgängerin verletzt an der Unfallstelle zurück. Ein Zeuge hatte den Unfall mitbekommen und kümmerte sich um die Frau. Anschließend ging der Mann weiter, die Angefahrene nach Hause. Da die Verletzungen wohl doch schlimmer waren, erstattete die 55-Jährige am Donnerstag Anzeige bei der Polizei Laichingen. Die nahm die Ermittlungen auf und sucht nun den Verursacher im Kleinwagen. Auch der Zeuge, der den Unfall mitbekommen hat, ist namentlich nicht bekannt und soll sich bei der Polizei unter der Tel. 07333/950960 melden.

++++1143484

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

