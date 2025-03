Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fahrzeug in Venn entwendet | Gestohlenes Wohnmobil aufgefunden

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 18. März, meldete ein 30-jähriger Mönchengladbacher der Polizei den Diebstahl seines Firmenfahrzeugs. Es handelt sich um einen weißen Mercedes Sprinter. Das Auto habe er am Montag gegen 17 Uhr auf einem Parkplatz am Reinhold-Schneider-Weg im Stadtteil Venn abgestellt. Am Dienstag gegen sieben Uhr konnte er es nicht mehr auffinden. Die Polizei hat das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben.

An der Braunsstraße entwendeten Unbekannte zwischen Montag, 17. März und Dienstag, 18. März, ein Wohnmobil. Das Fahrzeug wurde nach dem Diebstahl durch den Besitzer geortet. Im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen der Polizei Mönchengladbach sowie der niederländischen Polizei wurde das Fahrzeug kurz darauf in den Niederlanden aufgefunden, sichergestellt und kann nun an den Besitzer übergeben werden. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an.

Sachdienliche Hinweise werden in beiden Fällen unter der Rufnummer 02161-290 entgegengenommen. (lh)

