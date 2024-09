Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Nach Parkrempler davongefahren

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag zwischen 12.50 Uhr und 13.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Albert-Maier-Straße ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten grauen VW T-Roc am Heck und suchte danach das Weite, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern. Lackantragungen lassen vermuten, dass der Unfallverursacher mit einem roten Wagen unterwegs gewesen sein dürfte. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Tettnang

Vandalen beschädigen Restaurant-Türe

Mit Steinen haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die gläserne Eingangstüre eines Imbiss-Restaurants in der Karlstraße eingeworfen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Hinweise zur offenbar mutwillig begangenen Tat nehmen die Ermittler des Polizeipostens Tettnang unter Tel. 07542/9371-0 entgegen.

Tettnang

Unfallflucht

Rund 1.000 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in Walchesreute an einem geparkten Mercedes angerichtet. Mutmaßlich beim Rückwärtsfahren in der Straße "Im Hof" stieß der Verursacher gegen die Fahrertür und setzte seine Fahrt im Anschluss fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinterlassene Farbantragungen lassen vermuten, dass der Unfallverursacher mit einem blauen Wagen unterwegs gewesen sein dürfte. Zeugen, die zwischen 22 Uhr und 7.15 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder Personen, die sonstige Hinweise zum Verantwortlichen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07542/9371-0 an den Polizeiposten Tettnang zu wenden.

Eriskirch

Lastwagenfahrer flüchtet nach Unfall

Ein unachtsamer Lastwagenfahrer hat am Mittwoch gegen 12.30 Uhr in der Hügelstraße offenbar die Größe seines Fahrzeugs unterschätzt und dabei im Kurvenbereich Sachschaden angerichtet. Von der Säntisstraße kommend überfuhr er in der Wohnsiedlung, die für seinen 40-Tonner nicht ausgelegt ist, eine Betonbefriedung, ein Schild und eine angrenzende Hecke. Trotz des angerichteten Sachschadens in Höhe von rund 2.500 Euro fuhr er weiter. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und geht ersten Hinweisen eines Zeugen nach.

Überlingen

Werbetafel beschmiert

Unbekannte haben zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen in der Bahnhofstraße die Werbefläche der dortigen Therme beschmiert und dabei Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro angerichtet. Die Polizei Überlingen ermittelt wegen der Sachbeschädigung und erhofft sich sachdienliche Hinweise von Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Überlingen

Transporter fährt rückwärts gegen Motorrad

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 16.30 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Mahlspüren und Bonndorf wurde ein Motorradfahrer leicht verletzt. Ein 33 Jahre alter Ford-Lenker fuhr in Richtung Bonndorf und verpasste offenbar kurz vor der Stockacher Straße eine Abzweigung, in die er abbiegen wollte. Er bremste ab, setzte seinen Transit zurück und übersah dabei wohl den hinter ihm stehenden 29-jährigen Triumph-Lenker. Dieser hupte noch und konnte nicht rechtzeitig zurücksetzen, sodass der Transit auf das stehende Motorrad auffuhr und der 29-Jährige stürzte. Ein Rettungsdienst brachte den leicht verletzten Zweiradfahrer zur Untersuchung in eine Klinik. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von knapp 2.000 Euro.

Überlingen

Einbruch in Werkstatt

Einbrecher haben sich am Donnerstag gegen 22.45 Uhr über eine aufgebrochene Tür Zutritt zu einer Autowerkstatt im Oberriedweg verschafft. Der in unmittelbarer Nähe wohnende Eigentümer war auf verdächtige Geräusche aufmerksam geworden und ging dem Ganzen nach. Dabei ertappte er die Täter offenbar, woraufhin diese das Weite suchten. Auch im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnten keine verdächtigen Personen mehr angetroffen werden. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen und sicherte am Tatort Spuren. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge ergriffen die Einbrecher ohne Diebesgut die Flucht. Hinweise etwaiger Zeugen nehmen die Beamten unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

